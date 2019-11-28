Вскрылись жуткие подробности ритуального убийства 9-летнего ребенка в России

Сейчас полиция разыскивает родителей убитого мальчика.

В российском Екатеринбурге отец-сектант вставил кляп 9-летнему сыну в рот и бил розгами, пока тот не умер.

Читайте такжеРасчленение студентки в Питере: россияне сделали из дома убийцы "туристическую изюминку" (фото)

Судмедэкспертиза установила, что ребенок задохнулся, пока мужчина нещадно бил его. На шее остались следы удушья. Об этом сообщает Telegram-канал Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Напомним, тело ребенка в Екатеринбурге нашли 28 ноября утром, закопанным в лесопарке. С момента смерти успело пройти несколько дней. Сейчас полиция разыскивает родителей убитого мальчика. Мать была выдворена из страны в родную Беларусь за нарушение миграционного законодательства, а отец со вторым сыном находится в бегах. Также сотрудники ищут и других членов "Секты евангелирующих верующих".