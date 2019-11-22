В Ялте чиновники придумали "ноу-хау" для предупреждения кражи пластиковой посуды (фото)

Местные жители возмутились очередной инициативой оккупантов.

В Пенсионном Фонде оккупированной Ялты чиновники привязали пластиковый стаканчик к бойлеру, чтобы никто не украл.

Об этом в своем блоге написал местный житель Георгий Седельников.

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«Привязали одноразовый стаканчик рядом с питьевой водой... Пенсионный фонд настолько беден, что не может закупить одноразовые стаканчики. Это полный позор», – говорится в сообщении.

Напомним, как рассказал крымский общественный активист Дмитрий Демчук, экологическая ситуация в Крыму после оккупации ухудшилась.

"Были "вежливые люди", вежливость которых трансформировалась со временем в десятки чудовищных карьеров, уничтожающих природу Крыма гектарами, в километры заборов, преграждающих путь к морю и лесам полуострова, в заповедники, территории которых тают на глазах под многоэтажными и индивидуальными застройками. Плюс картину дополняют сотни гектаров лесных пожаров и несанкционированных свалок", – рассказал активист.