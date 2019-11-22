Гнев после ссоры: россиянин с балкона открыл огонь из автомата (видео)
05:31, 22 ноября 2019Русский міръ
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К месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент произошел в городе Колтуши Всеволожского района / скриншот
В Ленинградской области Российский Федерации мужчина обстрелял улицу из автомата из-за семейного скандала.
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Об этом сообщает «Пятый канал».
Инцидент произошел в городе Колтуши Всеволожского района. Очевидцы выложили в сеть видео, на котором видно, как неизвестный высовывается из окна многоэтажного дома, после чего раздаются несколько автоматных очередей.
Сейчас к месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. О погибших и пострадавших не сообщается.
Позднее выяснилось, что мужчина стрелял по улице из-за семейного скандала.
Как сообщал УНИАН, школьник из Чердыни (Пермский край, РФ) планировал совершить массовое убийство.
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