Гнев после ссоры: россиянин с балкона открыл огонь из автомата (видео)

К месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В Ленинградской области Российский Федерации мужчина обстрелял улицу из автомата из-за семейного скандала.

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Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в городе Колтуши Всеволожского района. Очевидцы выложили в сеть видео, на котором видно, как неизвестный высовывается из окна многоэтажного дома, после чего раздаются несколько автоматных очередей.

Сейчас к месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. О погибших и пострадавших не сообщается.

Позднее выяснилось, что мужчина стрелял по улице из-за семейного скандала.

Как сообщал УНИАН, школьник из Чердыни (Пермский край, РФ) планировал совершить массовое убийство.