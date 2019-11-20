Эксперты рассказали об ужасной экологической ситуации в Крыму

Одной из главных угроз для экологии Крыма и качества жизни эксперты называют усугубляющийся дефицит пресной воды.

Как рассказал крымский общественный активист Дмитрий Демчук, экологическая обстановка в Крыму после оккупации ухудшилась.

Были "вежливые люди", вежливость которых трансформировалась со временем в десятки чудовищных карьеров, уничтожающих природу Крыма гектарами, в километры заборов, преграждающих путь к морю и лесам полуострова, в заповедники, территории которых тают на глазах под многоэтажными и индивидуальными застройками. Плюс картину дополняют сотни гектаров лесных пожаров и несанкционированных свалок", – рассказал "Крым.Реалии" активист.

Скептически оценивает результаты работы российских властей Крыма в сфере экологии пророссийская общественница Лариса Курашкина.

"Чиновники живут на другой планете. Говорят про чистые водоемы, а канализационные стоки идут в них и в море. Зачем строить очистные и проводить канализационные сети, море все очистит... Со стороны Минэкологии ни одной проверки, никакого контроля", – сообщила общественница.

Читайте такжеПоявилось фото последствий экокатастрофы в Крыму

Она отметила, что высадка деревьев в Крыму в условиях дефицита воды не гарантирует их выживание.

"Зеленые насаждения вырубаются нещадно. И даже высадив новые, это не значит их вырастить. Как поливать будут в Крыму без воды? И так по всем их программам", – сообщила общественница.

По информации крымской активистки Натальи Кириченко, крымчане уже потеряли надежду в появление надлежащей системы переработки мусора в Крыму.

"Мне как жителю Крыма очень печально осознавать – Крым никогда не получит завода по сортировке, переработке и утилизации ТБО", – рассказала активистка.

"О том, как выполняется программа по защите экологии в Крыму, хорошо видно по Феодосии. Коктебелю, Евпатории и Армянску. Колоссальные объемы фекалий реками текут в море, кислотные туманы и застройка заповедных кос и Донузлава. Все это – реальные и видимые результаты деятельности команды Аксенова. Идет беспощадная эксплуатация природных ресурсов Крыма", – сообщил общественник Владимир Гарначук.

Тем временем одной из главных угроз для экологии Крыма и качества жизни крымчан эксперты называют усугубляющийся дефицит пресной воды на аннексированном полуострове.