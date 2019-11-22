В России мужчина хотел выбросить части женского тела в мусорник и "спалился"

В ходе осмотра выяснилось, что в свертке находилась человеческая часть тела.

Участковый полицейский в городе Белово Кемеровской области РФ задержал мужчину, пытавшегося выкинуть в мусорный контейнер части женского тела.

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Об этом сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области. В ведомстве рассказали, что в дежурную часть позвонил мужчина, который обнаружил в мусорном контейнере части тела человека.

Через некоторое время прибывший на место правоохранитель заметил нетрезвого мужчину, который направлялся к контейнеру со свертком в руках.

В ходе осмотра выяснилось, что в нем находилась человеческая часть тела, после чего мужчина был задержан.

Правоохранители выяснили, что мужчина несколько дней распивал алкоголь со своей знакомой. По версии следствия, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей смертельную травму головы, после чего расчленил тело.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.