Золотая антилопа: из российской 87-летней пенсионерки высыпалось 300 тысяч рублей (видео)

Пенсионерка, которая проживает с внуком, забрала все хранившиеся дома наличные деньги и пошла гулять.

В Уфе Российской Федерации 87-летняя пенсионерка потерялась на улице. Когда ее доставили в больницу, из ее одежды посыпались рублевые купюры.

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Об этом сообщает UFA1.RU.

«Отовсюду - из карманов, даже из воротника», - рассказал источник издания.

По его словам, врачи попросили женщину показать все деньги, которые у нее были. Медики насчитали 287 тысяч рублей, после чего купюры упаковали и передали пенсионерке вместе с сопроводительным письмом. Затем ее отправили домой на скорой.

Выяснилось, что пенсионерка, которая проживает с внуком, забрала все хранившиеся дома наличные деньги и пошла гулять. Большую часть денег она сложила в кулек на поясе, а остальные спрятала в одежде.

Как сообщал УНИАН, 80-летнюю пенсионерку Софью Жукову из поселка Березовка (Хабаровский край) заподозрили в серии убийств.