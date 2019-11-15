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Глава Якутии: шедший изгонять Путина шаман – агент Госдепа США

18:13, 15 ноября 2019
Русский міръ
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Российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым / фото flashsiberia.com

Об этом сообщает ИА Regnum.

«Здесь Габышева никто шаманом не называет. Это вы, москвичи, решили, что он шаман, и он сам - тоже», - сказал Николаев.

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Николаев считает, что у Габышева очень трудная судьба, и те утраты, которые он понёс, его сильно потрясли, и ему нужна помощь.

- То есть это не ваша, не якутская история? – поинтересовался у главы Якутии журналист.

- Далеко не якутская и, может, даже не российская, - ответил тот.

- Кто на него воздействует - Америка что ли? – спросил журналист.

- Почему бы и нет, - предположил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года.

«Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью. 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали.

Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.

3 октября российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым. 

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Теги: #Россия#Госдеп США