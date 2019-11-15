Глава Якутии: шедший изгонять Путина шаман – агент Госдепа США

Шаман Александр Габышев весной этого года пешком отправился из Якутии в Москву изгонять Путина.

Глава Якутии Айсен Николаев не исключает, что называющий себя шаманом Александр Габышев завербован агентом Госдепа США.

Об этом сообщает ИА Regnum.

«Здесь Габышева никто шаманом не называет. Это вы, москвичи, решили, что он шаман, и он сам - тоже», - сказал Николаев.

Читайте также"Если нужно, прорвемся силой": якутский шаман раскрыл планы по "изгнанию Путина"

Николаев считает, что у Габышева очень трудная судьба, и те утраты, которые он понёс, его сильно потрясли, и ему нужна помощь.

- То есть это не ваша, не якутская история? – поинтересовался у главы Якутии журналист.

- Далеко не якутская и, может, даже не российская, - ответил тот.

- Кто на него воздействует - Америка что ли? – спросил журналист.

- Почему бы и нет, - предположил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года.

«Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью. 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали.

Габышева обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде. 22 сентября в Иркутске задержали четырех сторонников мужчины.

3 октября российская экспертиза признала якутского шамана невменяемым.