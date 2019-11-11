Суицид женщины с двумя детьми в РФ: стала известна возможная причина трагедии

Подруга погибшей Ольга Маслова рассказала, что женщина переживала из-за своей внешности.

Женщина, которая с двумя детьми выбросилась с девятого этажа на северо-востоке Москвы, часто переживала из-за внешности, поскольку набрала лишний вес после родов.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Подруга погибшей Ольга Маслова, с которой та познакомилась на детской площадке, сообщила, что она была творческим и увлекающимся человеком, спокойной и доброжелательной, однако часто переживала из-за внешности. При этом она не пила лекарств, поскольку кормила грудью, и постоянно «гиперопекала» детей.

«Насморк банальный казался ей катастрофой. Я ее часто успокаивала, говорила, что это все мелочи, и все дети болеют. Но она реально переживала так сильно, что, может, это и свело ее с ума», - рассказала женщина.

По словам Масловой, семья жила в однокомнатной квартире, а погибшая не ладила со свекровью. В то же время ссор с мужем у нее не было.

В полиции рассказали, что долго не могли дозвониться до мужа женщины Владимира Соколова. Позже он сам приехал на место происшествия. Мужчина рассказал, что рано утром уехал на работу, пока жена и дети еще спали. Отмечается, что у Соколова случилась «настоящая истерика», он с криками просил посмотреть на погибших.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября женщина с двумя детьми выбросилась с 9-го этажа на северо-востоке Москвы. Одному ребенку 3 года, второму еще нет и годика. Предварительно, один малыш и сама мать скончались на месте. За жизнь второго ребенка сейчас борются врачи, он в реанимации,