Студентам российского НГУ грозят отчислением за мемы с преподавателями

Деканат физфака НГУ также выяснял, откуда у студентов взялись деньги на лапшу быстрого приготовления.

Руководство физфака Новосибирского госуниверситета (НГУ) пригрозило отчислить администратора и авторов студенческого паблика в соцсети «Вконтакте», где публиковались мемы о преподавателях.

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Как сообщает TJ, первокурсники создали сообщество «Мемы от южанина», где шутили о преподавателях и студенческой жизни в целом. Там же проводились пародийные розыгрыши лапши быстрого приготовления.

О паблике узнали в деканате и провели обязательное собрание для всего потока студентов. Декан факультета Александр Бондарь заявил, что «использование фото преподавателей без их согласия и использование мата рядом с их снимками нарушает законодательство РФ и устав университета», и может стать поводом для отчисления.

Администратора и редактора паблика, а также четверых победителей розыгрыша лапши, заставили писать объяснительные. Деканат выяснял, откуда у студентов деньги на лапшу, и не верили, что «призы» распределялись случайно, а не выдавались за некие услуги.

Еще одна претензия деканата состоит в том, что в паблике якобы практиковался кибербуллинг в отношении одного из студентов.

В одном из шаблонов авторы использовали снимок парня, который затем попросил удалить мем с его изображением. Администратор паблика замазал лицо студента и перезалил шутку.

Администратору паблика предложили написать заявление об отчислении, пообещав найти причину для его отчисления, если он откажется. После этот паблик «Мемы от южанина» со всеми мемами удалили.

Часть шаблонов осталась у аналогичного сообщества «мемы 220б». Его администраторы убрали имена преподавателей на мемах и замазали фото.

3 ноября студенты планировали выйти на акцию с плакатами во время Дня открытых дверей НГУ, чтобы поговорить с ректором университета Михаилом Федоруком. Пикет не состоялся, но студенты всё равно смогли задать Федоруку вопросы. Последний относится к мемам негативно.

Декан физфака Александр Бондарь рассказал журналистам, что на собрании просто предупредил студентов о том, что они нарушают правила вуза. По его словам, такое поведение подлежит дисциплинарному взысканию вплоть до отчисления, а сейчас идёт разбирательство.

Следующая встреча с деканатом запланирована на 5 ноября. На ней от студентов ожидают извинений за мемы.

Ранее одного из студентов Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) администрация вуза заставила доказывать, что он не гей.

Студент рассказал, что «доказательства» его нетрадиционной сексуальной ориентации собрала специальная служба мониторинга морального облика студентов УрГЭУ, которая призвана следить, в частности, за публикациями учащихся в соцсетях.