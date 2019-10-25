Врачебная ошибка: россиянка осталась без репродуктивного органа по вине медиков

Во время операции женщине повредили, а затем удалили фаллопиеву трубу.

Жительнице Наро-Фоминска удалили фаллопиеву трубу из-за врачебной ошибки.

Об этом рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий, пишет Lenta.ru.

Читайте такжеТри дня умирала в одиночестве: в РФ сына не пустили в реанимацию к 92-летней матери-ветерануПо данным следствия, в декабре 2018 года 53-летняя женщина лежала в гинекологическом отделении перинатального центра, где ей сделали операцию. Во время операции ей повредили, а затем удалили фаллопиеву трубу.

Проверка выявила, что в оформлении медицинской документации были ошибки. Отмечается, что диагностика и лечение также были выполнены ненадлежащим образом. На данный момент возбуждено дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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