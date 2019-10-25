Медведь напал на дрессировщика в российском цирке из-за боли в суставах (видео)

Животное хотели отправить "на пенсию" еще в 2018 году, но не было возможности содержать, и его заставляли работать.

Стала известна вероятная причина нападения медведя на дрессировщика в российском цирке в городе Олонец.

Читайте такжеВ России военный застрелил восемь сослуживцев во время смены караулаКак говорится в сюжете ТСН, животное взбесилось из-за сильной боли в суставах. Он – в почтенном возрасте, страдает артритом, который осенью обостряется.

Как пишет Lenta.ru, по словам дрессировщика Руслана Солодюка, медведя хотели отправить «на пенсию» еще в 2018 году, но не было возможности содержать зверя, и его оставили работать в цирке. Три месяца ему давали специальные лекарства, а осенью сделали перерыв в лечении.

Как ранее сообщал УНИАН, медведь напал на дрессировщика 22 октября во время выступления, зрители убегали в панике.