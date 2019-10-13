Угрожали и запугивали: РПЦ шантажировала греческих архиереев, чтобы они не признали ПЦУ (видео)

В итоге из 35 архиереев ни один не высказался против признания автокефалии Украинской церкви.

Признанию Православной церкви Украины (ПЦУ) одной из крупнейших православных церквей мира Элладской предшествовала долгая работа греческих архиереев.

Читайте такжеВ РПЦ пригрозили Греческой церкви "последствиями" за признание ПЦУОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что греческие архиереи более полугода изучали: по канонам ли получила автокефалию Украина и не повлияет ли появление новой церкви на международные отношения. Тем временем посланцы из России буквально держали в осаде Элладу последние месяцы, но проиграли.

В Греции, где решался вопрос о признании ПЦУ, русская церковь открыто раздавала книги об «ужасах» Томоса. Книги вручали лично, кому-то чуть ли не силой запихивали в окна авто. Кто-то их брал, большинство – вежливо отказывались. В конце концов, у одного из архиереев лопнуло терпение – он накричал на делегатов от русской церкви и заставил их уйти.

В итоге на Соборе из 35 архиереев ни один не высказался против признания автокефалии Украинской церкви. Семеро попросили отложить рассмотрение. Большинство рассказывали о том, как их шантажировали и запугивали россияне. Едва ли не впервые – открыто.

«Нас ставили в очень затруднительное положение постоянными угрозами и запугиваниями с российской стороны. Нам говорили: «Будьте осторожны, если вы признаете автокефальность Украинской церкви – останетесь сами». Но мы хотим остаться свободными. Поэтому не поддались давлению», – рассказал митрополит Яннинський Максимус.

Как ранее сообщал УНИАН, Греческая церковь первой признала Православную церковь Украины.