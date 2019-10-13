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Угрожали и запугивали: РПЦ шантажировала греческих архиереев, чтобы они не признали ПЦУ (видео)

21:28, 13 октября 2019
Общество
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Признанию Православной церкви Украины (ПЦУ) одной из крупнейших православных церквей мира Элладской предшествовала долгая работа греческих архиереев.

Читайте такжеВ РПЦ пригрозили Греческой церкви "последствиями" за признание ПЦУОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что греческие архиереи более полугода изучали: по канонам ли получила автокефалию Украина и не повлияет ли появление новой церкви на международные отношения. Тем временем посланцы из России буквально держали в осаде Элладу последние месяцы, но проиграли.

В Греции, где решался вопрос о признании ПЦУ, русская церковь открыто раздавала книги об «ужасах» Томоса. Книги вручали лично, кому-то чуть ли не силой запихивали в окна авто. Кто-то их брал, большинство – вежливо отказывались. В конце концов, у одного из архиереев лопнуло терпение – он накричал на делегатов от русской церкви и заставил их уйти.

В итоге на Соборе из 35 архиереев ни один не высказался против признания автокефалии Украинской церкви. Семеро попросили отложить рассмотрение. Большинство рассказывали о том, как их шантажировали и запугивали россияне. Едва ли не впервые – открыто.

«Нас ставили в очень затруднительное положение постоянными угрозами и запугиваниями с российской стороны. Нам говорили: «Будьте осторожны, если вы признаете автокефальность Украинской церкви – останетесь сами». Но мы хотим остаться свободными. Поэтому не поддались давлению», – рассказал митрополит Яннинський Максимус.

Как ранее сообщал УНИАН, Греческая церковь первой признала Православную церковь Украины.

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Теги: #РПЦ#томос#ПЦУ