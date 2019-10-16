В Архангельске жители привязали "маньяка" цепями к столбу и поплатились

Следственный комитет РФ обвинил местных жителей в похищении человека, которого они считают маньяком. Теперь им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

В воскресенье, 13 октября, в Цигломенском округе города местные жители привязали цепями к столбу линии электропередач мужчину 35 лет, которого они посчитали маньяком.

Об этом сообщает издание 29.ru.

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По свидетельствам горожан, за последние два месяца он неоднократно грабил и нападал на женщин и детей в микрорайоне. В итоге местные жители решили устроить над ним самосуд, мотивируя это тем, что в районе нет опорного пункта МВД.

По данным СК, жители приехали в квартиру к подозреваемому, ударили по голове, угрожая монтировкой, засунули в багажник машины и отвезли на улицу Мира, где приковали к линии электропередач. Очевидцы происшествия вызвали полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека в отношении четырех жителей Архангельска в возрасте от 26 до 37 лет. Они частично признали свою вину. Им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Версия задержанных о причастности похищенного мужчины к преступлениям проверяется следствием.

Как сообщал УНИАН, в Саратове Российской Федерации нашли мёртвой 9-летнюю девочку Лизу Киселёву, которую искали двое суток. Задержанному убийце местные жители грозили самосудом.