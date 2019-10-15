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В России депутат похвастался «открытием» уличной сушилки для белья

13:23, 15 октября 2019
Русский міръ
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В Туле депутат "открыл" сушилку для белья / cityduma.tula.ru

Депутат Тульской городской Думы Олег Погорелов лично присутствовал на «открытии» сушилки для белья во дворе жилого дома. Сообщение об «открытии» появилось на сайте гордумы.

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Как сообщается на сайте Тульской гордумы, туляки обратились к Погорелову за содействием в «организации площадки для сушки белья».

«Пожелание было выполнено в короткие сроки: при содействии Олега Погорелова были изготовлены и установлены два комплекта специального оборудования, так необходимого для жителей первых этажей

Жители и старшие по домам адресовали слова благодарности и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – говорится в сообщении.

На сайте также опубликованы фотографии – на них Погорелов в куртке с логотипом «Единой России» красит сушилку в голубой цвет. За его действиями наблюдают три женщины.

cityduma.tula.ru

Ранее в России торжественно открыли грунтовые дороги после "ремонта". Из-за влажности и осадков «дорога» превратилась в грязь, а участники церемонии были вынуждены надеть резиновые калоши.

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Теги: #Россия#открытие