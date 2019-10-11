В грязи, но с караваем: в России торжественно открыли грунтовые дороги после "ремонта" (фото)

Фото с открытия появились в соцсетях и были раскритикованы пользователями.

В поселке Жувам Юкаменского района Удмуртии (РФ) состоялось торжественное открытие «отремонтированной грунтовой дороги». Из-за влажности и осадков «дорога» превратилась в грязь, а участники церемонии были вынуждены надеть резиновые калоши.

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Как сообщает izhlife.ru, сообщение о мероприятии изначально появилось на сайте районной администрации. Фото с открытия появились в соцсетях и были раскритикованы пользователями.

На снимках можно видеть, что дорогу открывают с ленточкой и короваем, при участии местных чиновников.

Отмечается, что в тот же день аналогичное открытие с перерезанием ленты и музыкальным сопровождение прошло в другом муниципалитетете Юкаменского района – МО «Шамардановское».

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