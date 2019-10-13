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В России медведя приковали к забору ради рекламы цирка (видео)

19:41, 13 октября 2019
Русский міръ
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По словам чиновницы, люди сами попросили "показать медведя поближе" / скриншот

Видео с прикованным животным вызвало резонанс в социальных сетях. Местные жители направили обращение в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, пишет радио «Говорит Москва».

Читайте такжеТри дня умирала в одиночестве: в РФ сына не пустили в реанимацию к 92-летней матери-ветерануНачальник управления культуры администрации муниципального образования города Бодайбо и района Елена Степанова заявила, что «ничего плохого с животным не делали».

«Этот медвежонок как девчонка кричит. Очень шумный, то орёт, то поёт. Местные жители попросили показать его поближе. Вот дрессировщица и вывела его на прогулку возле шатра. Стояла рядышком, пока директор цирка снимал косолапого на камеру телефона. Именно этот ролик и попал в интернет. Ничего плохого с животным они не делали», – заявила чиновница.

По её словам, местные власти поначалу не хотели разрешать цирку выступать в городе. Однако когда в Бодайбо прибыли «два фургона с артистами и животными», администрация допустила проведение шоу.

Как ранее сообщал УНИАН, Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных.

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Теги: #Россия#цирк