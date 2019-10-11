Убийство 9-летней школьницы в России: подозреваемым оказался педофил и вор

На данный момент преступник задержан, власти утверждают, что обстановка в городе спокойная.

Подозреваемый в убийстве 9-летней школьницы Лизы Киселевой в российском Саратове ранее был судим по статьям «кража» и «развратные действия». На данный момент он задержан и признал свою вину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как отмечается, в 2011 году мужчина изнасиловал женщину, после украл у нее телефон и фотоаппарат. А в 2001 году ему предъявили административный штраф за мелкое хулиганство, в 2004 году он влез в чужой дом и украл 36 тысяч рублей.

Читайте такжеВ России муж до смерти забил жену после рождения мертвой дочкиЗнакомый же подозреваемого рассказал, что тот не курил, не употреблял спиртное и наркотики, работал в строительстве, по жизни был спокойным человеком.

Кроме того, как утверждает знакомый, мужчина имеет судимость за педофилию, а также у него есть дочь.

Как ранее сообщал УНИАН, ребенка искали почти двое суток. После того, как выяснилось, что ее убили, к месту преступления стягивались сотни жителей города. Была вероятность, что над убийцей совершат самосуд.

Утром 11 октября в пресс-службе губернатора Саратовской области заявили, что обстановка после убийства в городе спокойная.