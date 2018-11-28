Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией

Похороны состоялись две недели назад.

Керченского стрелка Владислава Рослякова, устроившего 17 октября массовую бойню в политехническом колледже в Керчи, кремировали и похоронили под чужой фамилией.

Об этом изданию «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что после трагедии люди, сочувствующие матери Рослякова, начали сбор средств на похороны 18-летнего студента и написали женщине письмо, в котором выразили соболезнования и сочувствие.

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В письме Владислава назвали «жертвой жизненных обстоятельств», а женщине желают не опускать руки и терпеливо нести «этот тяжелый крест».

Всего для Росляковой собрали 101 тысячу рублей. По данным источника, адресат получил собранные средства, и они ушли по назначению.

По некоторым данным, после трагедии в колледже женщина на месяц попала в больницу, а после – вышла на работу и начала жить в арендованной квартире.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября стало известно, что тело четверокурсника Владислава Рослякова до сих пор не похоронено.

Ранее сообщалось, что все 20 человек, которые погибли из-за взрывов и стрельбы в колледже, похоронены. Непогребенным оставался только сам Росляков.

Также сообщалось, что мать студента работает санитаркой в местном онкодиспансере, но не выходит на работу с момента трагедии.