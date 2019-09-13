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В России мужчина похитил, изнасиловал и убил 7-летнего мальчика

16:55, 13 сентября 2019
Русский міръ
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Тело насильник спрятал под листвой / фото pixabay.com

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Полиция выяснила, что в тот день сосед обманом заманил школьника из лифта в свою квартиру, передает РЕН ТВ.

Там мужчина насильно удерживал ребенка три дня, а потом решил изнасиловать его и убить. Ударив мальчика ножом по голове, мужчина вывез тело ребенка на свой дачный участок и спрятал под листвой.

В квартире подозреваемого нашли следы крови. Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима. 

Ранее в России избежавший смертной казни убийца изнасиловал ребенка.

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Теги: #ребенок#Россия#убийство#изнасилование