В России мужчина похитил, изнасиловал и убил 7-летнего мальчика

Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима.

В российском Железногорске 39-летний мужчина похитил, изнасиловал и убил семилетнего мальчика.

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Полиция выяснила, что в тот день сосед обманом заманил школьника из лифта в свою квартиру, передает РЕН ТВ.

Там мужчина насильно удерживал ребенка три дня, а потом решил изнасиловать его и убить. Ударив мальчика ножом по голове, мужчина вывез тело ребенка на свой дачный участок и спрятал под листвой.

В квартире подозреваемого нашли следы крови. Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима.

Ранее в России избежавший смертной казни убийца изнасиловал ребенка.