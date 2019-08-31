Робот FEDOR с МКС пожаловался в Twitter на российского космонавта с молотком (фото)

С космонавтом Алексеем Овчининым робот FEDOR должен был заняться отработкой мелкой моторики рук в условиях невесомости, но между ними произошел "конфликт". Позже FEDOR успокоил, что "сейчас мирно беседует с Алексеем Николаевичем".

Человекоподобный робот FEDOR с Международной космической станции пожаловался в Twitter на российского космонавта с молотком, когда тот его пытался заставить отрабатывать мелкую моторику рук в условиях невесомости.

Об этом робот FEDOR написал в Twitter.

"Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", - сообщил FEDOR в Twitter в пятницу вечером.

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Ранее из ведущейся NASA трансляции переговоров космонавтов со специалистами российского Центра управления полетами (ЦУП) стало известно, что Овчинин с трудом включил электропитание робота. При этом он применял гаечный ключ и хотел стукнуть молотком по кнопке включения электропитания на плече робота. Специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в Twitter, но в итоге Овчинину удалось включить робота лишь после 10-15 попыток и тот "даже сказал что-то".

Также FEDOR позднее написал в Twitter, что начал тренировки на борту МКС, помогая космонавту выбирать необходимый инструмент, а потом "в режиме копирования успешно собрал электросоединители», имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции.

"Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем", - добавил робот.

Как сообщает «Интерфакс», в ходе пребывания робота на МКС с роботом будет напрямую взаимодействовать космонавт Александр Скворцов, вместе со вторым космонавтом Овчининым они проведут ряд экспериментов. В основном они связаны с отработкой мелкой моторики рук в условиях невесомости: машина будет использовать различные инструменты, повторяя движения за космонавтом в режиме аватара. Для этого на станцию тем же кораблём был доставлен специальный экзоскелет, который использует Скворцов.

Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb — FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019

Как сообщал УНИАН, в американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация.