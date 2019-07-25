В России воспитательница детского сада била малышей тряпкой по лицу (видео)

РосСМИ сообщили, что педагог, которая попала на видео, уже не работает в детском саду.

Воспитатель детского сада №176 в российском Краснодаре била детей тряпкой по лицу, все это было снято на видео.

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Так, 24 июля в соцсетях появилась запись, на которой видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу.

Позже росСМИ сообщили, что педагог, которая попала на видео, уже не работает в детском саду.

По факту произошедшего проверку проводит следственный комитет, а также полиция, которая опрашивает родителей, врачей и педагогов.

Ранее в России бизнесмен на протяжении нескольких месяцев держал на цепи 10-летнего сына в сарае.