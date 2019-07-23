Пожар в российском детском лагере: двое погибших, четверо - в реанимации (видео)

Сотрудники лагеря вызвали спасателей только тогда, когда поняли, что сами не справятся.

Два ребенка погибли во время масштабного пожара на горнолыжном российском курорте в Хабаровском крае. Еще четверо в тяжелом состоянии находятся в реанимации. За их жизнь борются врачи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Загорелось палаточный городок среди ночи. Огонь мгновенно охватил несколько палаток. Почти две сотни детей, отдыхавших в лагере, оказались в огненной ловушке. 11-летняя девочка погибла на месте, еще один - скончался в больнице. Сейчас в реанимации четверо детей.

Работники лагеря сначала пытались потушить пожар самостоятельно, спасателей вызвали только тогда, когда поняли, что сами не справятся. Предполагают, что возгорание возникло из-за того, что кто-то из детей забыл полотенце на обогревателе.

Местные чиновники уже заявили, что лагерь работал без надлежащих разрешений и полиция открыла уголовное производство.