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"Больные подождут": в Подмосковье из-за патриарха Кирилла парализовали движение скорых (видео)

12:05, 19 июля 2019
Русский міръ
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Жителей города изрядно возмутили особые мероприятия по случаю приезда главы РПЦ / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Более получаса бригады медиков не могли выехать на вызовы в городке Сергиев Посад. Полицейские перекрыли улицы перед приездом предстоятеля.

Кирилл приехал на открытие мемориального комплекса пострадавшим за веру в годы репрессий. Жителей города изрядно возмутили особые мероприятия по случаю приезда главы РПЦ, не прекращают писать критические комментарии и шокированные пользователи соцсетей.

«Наши скорые при наличии вызовов в общественные места и улицы не выпускают. Даже выехать со станции и поехать на оказание помощи. Сказано было - больные подождут", - рассказала представительница скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, на яхте российского патриарха Кирилла (Гундяева) заметили полуобнаженную девушку.

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Теги: #Россия#скорая помощь#патриарх Кирилл