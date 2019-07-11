Один из самых жестоких маньяков РФ попросился на свободу

Основанием для ходатайства Рылькова об освобождении от дальнейшего отбытия наказания стало наличие у осужденного тяжелого заболевания.

Один из самых жестоких маньяков России 52-летний Олег Рыльков, известный как «Тольяттинский потрошитель», отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин», подал ходатайство об освобождении.

Об этом в четверг, 11 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Сызранского городского суда Самарской области Юлия Баринова.

По словам Бариновой, основанием для ходатайства Рылькова об освобождении от дальнейшего отбытия наказания стало наличие у осужденного тяжелого заболевания. Ходатайство поступило в суд в июне и уже состоялось несколько заседаний. На последнем из них Рылькову назначили нового адвоката и в суде был объявлен перерыв.

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В материалах дела имеется медицинское заключение о том, что Рылькову поставлен диагноз. Однако решение о судьбе его ходатайства предстоит вынести суду.

Олег Рыльков, родившийся в декабре 1966 года, в период с 1992 по 1995 год изнасиловал по меньшей мере 37 девочек в возрасте от 6 до 13 лет. Он действовал в разных районах города Тольятти по единому шаблону: под предлогом необходимости позвонить в скорую помощь проникал в квартиры, где были только девочки, совершал изнасилование и скрывался.

Кроме того, во время следствия Рыльков был изобличен в четырех убийствах, в том числе - двух детей, а уже во время отбытия наказания - признался еще в трех, причем последнее признание совершено в сентябре 2018 года.

15 июля 1998-го Рылькова приговорили к смертной казни, однако из-за введения моратория и до его отмены он будет отбывать пожизненное заключение.

В список болезней, препятствующих отбытию наказания, включены 57 диагнозов, среди которых ВИЧ в терминальной стадии, тяжелые формы туберкулеза и диабета.

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