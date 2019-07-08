В РПЦ заявили, что мужчины умнее женщин

В то же время протоиерей РПЦ заявил, что женщины "гораздо более терпеливы, в них больше любви".

Глава Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что мужчины, как правило, умнее женщин.

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"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - цитирует «Интерфакс» заявление священника в эфире «Радио Радонеж».

В то же время Смирнов считает, что женщины гораздо более терпеливы, в них больше любви.

"Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг (...) как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека - во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают", – отметил протоиерей.

Свою мысль он проиллюстрировал сценой из приходской жизни.

"В церковь приходит женщина, приводит своего мужа, а он стоит как столица Камбоджи - Пномпень, глазами хлопает, ничего не может сказать. Она все объясняет более-менее толково, но этот вообще не может слова произнести", - отметил священник.

Ранее сообщалось, что российского священника отправили в ссылку в глухое село Фершампенуаз из-за эффектных фото его жены.