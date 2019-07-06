Капитан перевернувшегося в Черном море судна скрылся

Полиция объявила капитана судна в розыск.

Капитан судна, которое перевернулось в Черном море в районе Джубги, скрылся с места происшествия.

Об этом сообщил глава администрации Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин агентству «Интерфакс-Юг».

Читайте такжеОбрушился самый длинный в России деревянный мост (фото)

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск и задержание водителя маломерного судна. Он объявлен в розыск", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее, добавил он, был задержан владелец потерпевшего крушение плавсредства.

Следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания катамарана в Черном море в районе Джубги и гибели двух пассажиров. Дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как сообщал УНИАН, в поселке Джубга в Краснодарском крае РФ перевернулся катамаран с 43 пассажирами, в результате чего погибли люди.