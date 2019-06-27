Российских школьниц отправили в Китай рисовать, но вместо учебы их ждала работа в совсем другой сфере
Школьниц из Забайкальского края Российской Федерации отправили в Китайскую Народную Республику учиться рисовать, но там их заставили работать официантками в одном из ресторанов.
Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
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25 июня в правоохранительные органы обратились родители 16-летней девушки, которые заявили о ненадлежащей организации туристической поездки в Китай нескольких несовершеннолетних.
В туристической поездке, которая была организована детской художественной школой города Краснокаменска, учащиеся должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий. Вместо этого школьницы работали официантками в одном из ресторанов. Условия проживания также не соответствовали первоначально оговорённым.
По данному факту следственными органами следственного комитета РФ проводится доследственная проверка.