В Одесской области нашли одну из пропавших школьниц (фото)

Девочка отправилась на прогулку в парк и не вернулась домой. Через двое суток ее нашли в соседнем селе у подруги.

В Одесской области полиция нашла одну из школьниц, которая пропала 15 июня.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Несовершеннолетняя Анна Степаненко, которая исчезла в селе Шевченково Килийского района Одесской области, направилась на прогулку в парк и двое суток отсутствовала, ее нашли сотрудники полиции. Она была в соседнем селе, куда приехала к своей подруге», - сообщили в отделе.

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Отмечается, что за время отсутствия 14-летней Анны дома никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Полицейские вернули девушку матери и провели с обеими профилактическую беседу. С дочерью — о недопустимом поведении, а с матерью — о невыполнении родительских обязанностей должным образом.

Таким образом, благополучно завершился поиск одной из двух несовершеннолетних, исчезнувших в Одесской области за несколько последних дней.

Спецоперация по поиску разыскиваемой 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановского района продолжается уже пятые сутки.

Как сообщал УНИАН, накануне полиция Одесской области объявила в розыск 14-летнюю жительницу Килийского района Анну Степаненко.

Кроме того, в Ивановском районе Одесской области проходит спецоперация по розыску 11-летней девочки, пропавшей днем 13 июня по дороге на занятия танцами. 17 июня полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тыс. долл. у родителей пропавшей девочки.