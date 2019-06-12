Дочь пресс-секретаря Путина заметили на акции за освобождение политзаключенных (видео)

Сначала девушка опубликовала в своем Instagram stories с акции, но позже удалила ее.

Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета была замечена на несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве.

Девушка разместила короткую stories на своей странице в Instagram, но позже ее удалила.

Очевидцы засняли на видео, что Пескова в компании молодого человека присутствует на акции. При этом она пытается что-то заснять на телефон, пишет Znak.

Как сообщал УНИАН, в центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключеных. Поводом для марша стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова.