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Дочь пресс-секретаря Путина заметили на акции за освобождение политзаключенных (видео)

19:38, 12 июня 2019
Русский міръ
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Пескова была замечена на акции в поддержку Голунова / instagram.com/stpellegrino

Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета была замечена на несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве.

Девушка разместила короткую stories на своей странице в Instagram, но позже ее удалила.

Очевидцы засняли на видео, что Пескова в компании молодого человека присутствует на акции. При этом она пытается что-то заснять на телефон, пишет Znak.

Скриншот

Как сообщал УНИАН, в центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключеных. Поводом для марша стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова.

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Теги: #Россия#Песков