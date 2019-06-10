В России разгромили редакцию издания "Сноб" (фото)

Неизвестный также забрался в соседний с редакцией офис.

В ночь на 10 июня неизвестный проник в редакцию российского журнала «Сноб» и полностью разгромил её.

Об этом сообщила главред издания Ксения Чудинова в Telegram-канале проекта.

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«Сегодня в офис проекта «Сноб» влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист. Соответственно, и размер ущерба мы пока оценить не можем», - сообщила она.

По ее словам, пять работников «Сноба» сейчас работают в редакции «Дождя».

В разговоре с «МБХ-медиа» она добавила, что неизвестный также забрался в соседний с редакцией офис.

Стоит отметить, что аудитория издания «Сноб» в декабре 2018 года составляла около 2 миллионов пользователей на десктоп-версии и 3,1 миллиона - на мобильной.

Помимо сайта в проект входят одноимённый журнал, контент-бюро, внутренний клуб, а также премия «Сделано в России».

Как сообщал УНИАН, 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова. Российского журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах.

В субботу, 8 июня, в московском суде состоится заседание, на котором журналисту изберут меру пресечения.