Сын Бари Алибасова, выпившего жидкость для прочистки труб, рассказал о состоянии отца

Как рассказал Алибасов-младший, все еще остаются проблемы с ожогами в кишечнике продюсера.

Сын известного продюсера Бари Алибасов-младший рассказал о том, как себя чувствует его отец после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока.

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Об этом сообщает РИА «Новости». По словам сына продюсера, Алибасов все еще находится в медикаментозном сне, но специалисты смогли справиться с ожогами дыхательных путей, поэтому продюсер уже может дышать самостоятельно. Однако, как рассказал Алибасов-младший, все еще остаются проблемы с ожогами в кишечнике продюсера.

«Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все», - добавил Алибасов-младший.

Также он признался, что в семье Алибасова пока очень тяжело справляются со всем этим. Алибасов-младший добавил, что в понедельник, 10 июня, ситуация со здоровьем его отца станет яснее.