Побил рекорд: у полковника ФСБ РФ изъяли 12 миллиардов рублей

Оперативники подозревают, что контрразведчик с двумя бывшими коллегами оказывал помощь как минимум трем банкам.

У начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина в ходе обысков на трех квартирах была обнаружена и изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Эта сумма на три миллиарда больше, чем предыдущий «рекорд» в делах о взяточничестве - найденные у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Об этом сообщает агентство «Росбалт», ссылаясь на свои источники.

Оперативники подозревают, что контрразведчик с двумя бывшими коллегами оказывал помощь как минимум трем банкам. В том числе - банку «Траст».

«Мы подозреваем, что это деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь - от руководителей банков», - отметил источник.

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Официальная сумма взяток, которая фигурирует в деле, на данный момент значительно меньше. По версии следствия, Черкалин с октября 2013 года по февраль 2015 года получил через посредника от предпринимателя Назарова 850 тысяч долларов «за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство».

Уголовное дело в отношении начальника отдела Управления «К» было возбуждено по заявлению Назарова 23 апреля 2019 года. Через два дня он был задержан сотрудниками ФСБ РФ, а потом арестован.

Московский окружной военный суд 16 мая рассмотрел жалобу адвокатов Черкалина на избранную ему меру пресечения, обвиняемого оставили под стражей.