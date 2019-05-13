В России собираются ограничить ввоз продуктов из-за границы

Исключение составят продукты животного происхождения в заводской упаковке весом до пяти килограммов на человека.

Министерство сельского хозяйства РФ подготовило законопроект, ограничивающий ввоз продуктов в Россию из других государств.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

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Отмечается, что разрешенный для ввоза объем могут ограничить пятью килограммами на человека и условием того, что продукты ввозят из стран, «благополучных в ветеринарном отношении».

Согласно документу, Россельхознадзор получит право изымать и утилизировать продукты, которые ввозят для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также без разрешения и без ветеринарного сертификата.

Исключение составят продукты животного происхождения в заводской упаковке весом до пяти килограммов на человека, ввозимые из стран, «благополучных» в сфере заболеваний животных, и через «специально оборудованные места».

Также, согласно документу, Россельхознадзор должен будет организовать дезинфекцию въезжающего в Россию транспорта из стран, где возникла угроза распространения заболеваний животных.

Как сообщал УНИАН, после Нового года россияне обнаружили, что наряду с привычными упаковками по 10 яиц на полках магазинов появились упаковки по 9 штук. За год в России куриные яйца прибавили в цене на 26%.