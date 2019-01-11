"Девяток, пожалуйста": в РФ после резкого роста цен яйца начали продавать по 9 штук в упаковке
После Нового года россияне обнаружили, что наряду с привычными упаковками по 10 яиц на полках магазинов появились упаковки по 9 штук.
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За год куриные яйца прибавили в цене на 26%, сообщает Росстат, передает русская служба «Би-би-си». Больше них из пищевых продуктов, перечисленных в последнем отчете агентства, подорожал только сахар: на 28% с декабря 2017 года по декабрь 2018-го.
"Девяток яиц, пожалуйста", - шутит автор поста на портале Pikabu.ru, в котором содержится фотография необычной упаковки. К моменту написания новости пост набрал более 1700 комментариев пользователей.
Представитель ритейлера "ТД Интерторг" Лирина Суслова подтвердила, что в магазинах сети действительно продаются яйца, расфасованные по 9 штук.
Корреспондент Би-би-си обнаружил подобную упаковку в одном из супермаркетов Spar в Санкт-Петербурге. Ее стоимость составляет 64,9 рубля (почти 1 доллар). В качестве производителя указана удмуртская птицефабрика "Вараксино" (представители компании не смогли предоставить оперативный комментарий Би-би-си).
Тем временем в сети уже активно обсуждают новшество российских маркетологов.
Всё, что вы хотели знать про официальную инфляцию в 4%:— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 10 січня 2019 р.
Яйца в России начали продавать девятками. За год они подорожали на 26%
https://t.co/QjIoEsLn0H
Когда в магазин завезли яйца по 65/десяток pic.twitter.com/MEvBHK5S8b— Иностранный агент (@debri__32) 11 січня 2019 р.
Что бл@ть за дела, - молоко 0,9. кефир 0,7. Сахар 900 г. Щас яйца по 9 штук.— Донна Розза (@symcin) 11 січня 2019 р.
Видимость благополучия, и нулевой инфляции.
Лучший бизнес-стартап 2019: яйца - девятками, бензин - по 950 грамм, хлеб - ломтями, сигареты - поштучно, яблоки - половинками. pic.twitter.com/dfn7wPBIBR— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 11 січня 2019 р.
Цена яйца до~3.8р, после~7.3р pic.twitter.com/UaBezITRB5— Han (@HanSad43) 10 січня 2019 р.
Итак. Поехали.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 11 січня 2019 р.
яйца по 9 штук
масло раст 800 мл (вместо 1 л)
сигареты 19 шт (в пачке)
масло сл. 180 гр (вместо 200)
чай 90 гр (вместо 100)
жильё 0,9 кв м по цене 1 кв м
шоколад 90 гр (вместо 100)
кофе молотый 450 гр (вместо 500)
Маркетинговый ход)))))
Видел яйца в упаковке по 10 штук, но мелкие, а по 9 штук такие же. А цена такая же. Эффективные менеджеры.— Геннадий Ерёмин (@camdeputat) 11 січня 2019 р.
Рост благосостояния - это когда можешь не позволить себе не только лобстеров и отдых во Флориде, но и куринные яйца поштучно. https://t.co/NGChsLMKQS— Марина Молчанова (@molchalyga) 11 січня 2019 р.
В России начали продавать яйца по девять штук в упаковкеhttps://t.co/kAKRS6iD6wpic.twitter.com/LBb6duDxif— Накануне.RU (@nakanuneru) 11 січня 2019 р.