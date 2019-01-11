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"Девяток, пожалуйста": в РФ после резкого роста цен яйца начали продавать по 9 штук в упаковке

12:41, 11 января 2019
Русский міръ
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Россияне в соцсетях активно обсуждают такое новшество / фото petrotreck, pikabu.ru

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За год куриные яйца прибавили в цене на 26%, сообщает Росстат, передает русская служба «Би-би-си». Больше них из пищевых продуктов, перечисленных в последнем отчете агентства, подорожал только сахар: на 28% с декабря 2017 года по декабрь 2018-го.

"Девяток яиц, пожалуйста", - шутит автор поста на портале Pikabu.ru, в котором содержится фотография необычной упаковки. К моменту написания новости пост набрал более 1700 комментариев пользователей.

Представитель ритейлера "ТД Интерторг" Лирина Суслова подтвердила, что в магазинах сети действительно продаются яйца, расфасованные по 9 штук.

Корреспондент Би-би-си обнаружил подобную упаковку в одном из супермаркетов Spar в Санкт-Петербурге. Ее стоимость составляет 64,9 рубля (почти 1 доллар). В качестве производителя указана удмуртская птицефабрика "Вараксино" (представители компании не смогли предоставить оперативный комментарий Би-би-си).

Тем временем в сети уже активно обсуждают новшество российских маркетологов.

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Теги: #Россия#яйца