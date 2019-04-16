"Перформанс удался на славу": Шнуров оскандалился в сети из-за слов о Нотр-Даме

На своей странице в соцсети музыкант назвал пожар "перформансом" в исполнении "художника случая".

Скандальный российский рок-музыкант Сергей Шнуров у себя в Instagram высказался по поводу пожара в парижском cоборе Нотр-Дам.

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Сергей Шнуров в стихах назвал происходившее перформансом, который, по его мнению, удался «на славу».

«Ржала истории кобыла над тем, что все это фигня», - поделился мнением о бренности всего сущего артист. «Художник случай. Просто лучше он, правда, выдумать не мог», - закончил свои размышления Сергей Шнуров.

"90% России выглядит хуже, чем Собор Парижской Богоматери после пожара", "Когда наплачетесь о Париже, посмотрите на катастрофу за собственным окном", "Дядя Сережа пел как горит Москва, а загорелся Париж", "Мы страну про***али, вот где обидно", - пишут пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, ранее Максин Галкин пристыдил Ксению Собчак после слов о пожаре в Нотр-Даме.