"Перформанс удался на славу": Шнуров оскандалился в сети из-за слов о Нотр-Даме
Скандальный российский рок-музыкант Сергей Шнуров у себя в Instagram высказался по поводу пожара в парижском cоборе Нотр-Дам.
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Сергей Шнуров в стихах назвал происходившее перформансом, который, по его мнению, удался «на славу».
«Ржала истории кобыла над тем, что все это фигня», - поделился мнением о бренности всего сущего артист. «Художник случай. Просто лучше он, правда, выдумать не мог», - закончил свои размышления Сергей Шнуров.
"90% России выглядит хуже, чем Собор Парижской Богоматери после пожара", "Когда наплачетесь о Париже, посмотрите на катастрофу за собственным окном", "Дядя Сережа пел как горит Москва, а загорелся Париж", "Мы страну про***али, вот где обидно", - пишут пользователи сети.
Перформанс удался на славу, Как символ новой смены вех. Скульптуры истекали лавой И искры устремлялись вверх, С собою унося что было, Клубами дыма и огня. Ржала Истории Кобыла, Над тем, что всё это Фигня. Открылись рты и стыли души У общества застрял комок. Художник случай. Просто лучше Он, правда, выдумать не мог.
Как сообщал УНИАН, ранее Максин Галкин пристыдил Ксению Собчак после слов о пожаре в Нотр-Даме.