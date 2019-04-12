Российский суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Ранее на три тысячи рублей был оштрафован Twitter.

Мировой суд Таганского района Москвы назначил соцсети Facebook штраф в три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.

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Как сообщает «Интерфакс», в решении судьи речь идет о правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений/информации).

Отмечается, что представители Facebook во второй раз не явились на заседание и, по данным суда, не направляли ходатайств о переносе разбирательства. Дело было рассмотрено без них.

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, в ходе переписки Facebook и Роскомнадзора компания поясняла российскому ведомству, что инфраструктура соцсети устроена таким образом, что "данные не сегментированы по географическому признаку".

17 января Роскомнадзор получил от соцсетей Twitter и Facebook ответы на запрос о локализации данных россиян на территории РФ. Глава ведомства Александр Жаров заявил, что ответы не содержали конкретики. В феврале в отношении сервисов были составлены административные протоколы.

Ранее на три тысячи рублей был оштрафован Twitter. Отметим, по курсу на 12 апреля, 3000 рублей - это примерно 50 долларов США.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах на территории РФ вступил в силу 1 сентября 2015 года.

В марте сообщалось, что Facebook удалил более 1900 страниц и групп, связанных с Россией.