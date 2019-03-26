Facebook удалил более 1900 страниц и групп, связанных с Россией

Часть удаленных страниц и групп распространяли материалы, посвященные событиям в Украине.

Более 2630 аккаунтов, страниц и групп были удалены в социальной сети Facebook и принадлежащей ей социальной платформе Instagram.

Как сообщили в Facebook во вторник, 26 марта, из них 1907 было связано с Россией - 86 страниц, 64 аккаунта и 1757 групп, причастные к "неаутентичному скоординированному поведению", передает dw.com.

При этом около 50 тысяч аккаунтов были подписчиками одной или нескольких из этих страниц, и около 1,7 миллиона аккаунтов вступили в одну или несколько из удаленных групп.

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По данным компании, в социальной сети были созданы фейковые аккаунты, через которые управляли группами и страницами, в основном распространявшими спам.

Часть удаленных страниц и групп распространяли материалы, посвященные событиям в Украине, включая войну на востоке страны, местной и региональной политике, беженцам, ситуации в оккупированном Крыму.

Что касается других удаленных страниц и аккаунтов, то 513 были связаны с Ираном, остальные - с Македонией и Косово.

Как говорится в сообщении Facebook, компания не обнаружила согласованных действий между этими аккаунтами, однако они действовали по одному принципу - создавали группы, которые вводили в заблуждение других пользователей касательно того, кем они являются и чем занимаются.

Напомним, в ноябре прошлого года Facebook удалил 20 аккаунтов, в том числе и в принадлежащей ему соцсети Instagram в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы в США.