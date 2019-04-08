"РФ должна поклониться Украине в ноги": известный российский певец обвинил путинский режим

Профессор Лебединский заявил о нежелании возвращаться в Россию с ее нынешней властью.

Известный российский певец Профессор Лебединский заявил, что Россия за все свои негативные и агрессивные действия должна попросить прощения у Украины.

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"Безусловно, Россия как государство должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины. Да, Россия, как государство, обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки. С этого должно начаться восстановление хороших отношений. Но сейчас это пока сказка - в России у власти бессовестные люди, которые и совершили все эти преступления", - заявил Алексей Лебединский, передает "Обозреватель".

Исполнитель сейчас проживает в США, но считает страну чужой. Он сознался, что хотел бы переехать в Украину, которая ментально россиянину ближе, и он считает ее "родной". Лебединский заявил о нежелании возвращаться в Россию с ее нынешней властью.

Как сообщал УНИАН, ранее "любимый актер" Путина пожалел, что поддержал оккупацию Крыма.