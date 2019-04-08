В РФ пьяный водитель заявил, что во время ДТП машиной управляла собака
01:50, 08 апреля 2019Русский міръ
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После ДТП водитель был госпитализирован.
Водитель утверждал, что именно собака находилась за рулем / Фото: Coub
В Саратове (Россия) водитель попытался свалить вину на собаку после того, как протаранил припаркованный автомобиль.
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Об этом сообщают «Новости Саратова». Как отмечается, он заявил, что именно животное находилось за рулем автомобиля.
Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП водитель был госпитализирован.
Как сообщал УНИАН, ранее МВД России составило список опасных собак, включив в него выдуманные породы.
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