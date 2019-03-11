МВД России составило список опасных собак, включив в него выдуманные породы

Пород супердог и помесь супердога с майконгом, которые включены в нормативный акт российского МВД, не существует в природе, СМИ писали, что их придумали в девяностых авторы статьи в таблоиде "СПИД-Инфо".

Министерство внутренних дел России 7 марта опубликовало на портале госуслуг проект постановления об утверждении перечня потенциально опасных собак, при этом в список попали две породы, которых не существует в природе.

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На это обратил внимание телеканал "Дождь". Опасными, в частности, предлагается считать породы "супердог и его помесь с майконгом".

Эти названия встречаются в различных нормативных актах России, Беларуси и Украины с начала 2000-х годов, однако кинологам они неизвестны.

Белорусский сайт "Поводок" в 2011 году предполагал, что первоисточник сведений о "супердоге" – номер таблоида "СПИД-Инфо" за август 1997 года. В статье "Страх над городом. Бьем тревогу: "ген агрессивности" гуляет на свободе!" рассказывалось об "овчарках Дауфмана", которым якобы вливали кровь гиен нацисты, "доберманах Владека Рошины", поедавших дворняжек, и "супердогах", которых жители ЮАР якобы скрещивали с майконгами (некрупный хищник семейства псовых). Авторы "СПИД-Инфо" ссылались на монографию "Ген агрессивности у собак" австралийского кинолога Питера Лансьера, но никакой информации об этой работе и ее авторе в открытых источниках нет, что позволяет предположить мистификацию.

Всего МВД РФ включило в список 69 пород, включая гибридов и метисов. В проекте постановления указано, что некоторые породы используются для травли, а в ряде аборигенных пород "не велась селекция на лояльность к человеку". Таких собак, согласно документу, будет запрещено выгуливать без намордника вне частной огороженной территории.