В России мать 5-летней девочки-"маугли" объяснила молчание своей дочери

Также она добавила, что планировала продавать свою трехкомнатную квартиру, в которой проживала с дочерью.

Мать девочки-маугли объяснила причины молчания своей дочери, когда ее обнаружили полицейские.

Об этом сообщает газета «Известия». По ее словам, девочка «просто испугалась, когда увидела, как 15 человек ломают дверь».

Также она добавила, что планировала продавать свою трехкомнатную квартиру, в которой проживала с дочерью.

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«Мы вместе с моим близким другом собирались разменять ее на две - одну оформить на дочку, а во второй собирались жить», - сказала мать.

Уточняется, что заключенная планирует обжаловать решение суда о своем аресте и изъятии ребенка.

Как сообщал УНИАН, ранее в одном из многоэтажных домов в Москве на Ленинградском шоссе полиция обнаружила пятилетнюю грязную девочку, которая сидела в груде мусора, напуганная, и не разговаривала.