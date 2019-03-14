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В России мать 5-летней девочки-"маугли" объяснила молчание своей дочери

03:29, 14 марта 2019
Русский міръ
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Об этом сообщает газета «Известия». По ее словам, девочка «просто испугалась, когда увидела, как 15 человек ломают дверь».

Также она добавила, что планировала продавать свою трехкомнатную квартиру, в которой проживала с дочерью.

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«Мы вместе с моим близким другом собирались разменять ее на две - одну оформить на дочку, а во второй собирались жить», - сказала мать.

Уточняется, что заключенная планирует обжаловать решение суда о своем аресте и изъятии ребенка.

Как сообщал УНИАН, ранее в одном из многоэтажных домов в Москве на Ленинградском шоссе полиция обнаружила пятилетнюю грязную девочку, которая сидела в груде мусора, напуганная, и не разговаривала.

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Теги: #маугли