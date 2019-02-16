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"Психоз нарастает": в соцсетях встревожены милитаризацией детей в Крыму

12:34, 16 февраля 2019
Общество
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В Крыму детей милитаризируют на уровне школ и кружков / фото "Юнармия Крым"

Милитаризация общественного сознания детей в Крыму продолжает набирать обороты. Крымчане в соцсетях с ужасом наблюдают за навязыванием "военного психоза" подрастающему поколению.

Как сообщает "Крым.Реалии", особенно усердствует в деле насаждения среди детей культа войны всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". С недавних пор эта организация появилась в Крыму и тут же развила небывалую активность.

Также в сети опубликовали документ, в котором написано, что согласно приказу заместителя министра обороны РФ, 100% детей офицеров должны вступить в ряды "Юнармии". "Отсутствие детей офицеров в рядах движения "Юнармия" рассматривать как недопонимание военнослужащим основ государственной политики в сфере патриотического воспитания детей", - говорится в документе.

В соцсетях отмечают, что такая пропагандистская работа уже дает свои "плоды".

Как сообщал УНИАН, в ОРДЛО развернули лагеря, в которых детям прививают ненависть к Украине и учат убивать.

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Теги: #дети#милитаризация#Крым