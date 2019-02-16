"Психоз нарастает": в соцсетях встревожены милитаризацией детей в Крыму

Дети в возрасте от 8 до 18 лет массово вступают в ряды так называемой "Юнармии", где их учат обращаться с оружием, военной тактике и строевой подготовке.

Милитаризация общественного сознания детей в Крыму продолжает набирать обороты. Крымчане в соцсетях с ужасом наблюдают за навязыванием "военного психоза" подрастающему поколению.

Как сообщает "Крым.Реалии", особенно усердствует в деле насаждения среди детей культа войны всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". С недавних пор эта организация появилась в Крыму и тут же развила небывалую активность.

Оккупанты принесли в Крым культ войны. Больше всех этому культу рады именно те, кто громче всех кричит "зато не стреляют". Хотелось бы, чтобы и ответка, когда придет время, прилетала только в их окна pic.twitter.com/wQS92HoQJa — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) January 28, 2019

Также в сети опубликовали документ, в котором написано, что согласно приказу заместителя министра обороны РФ, 100% детей офицеров должны вступить в ряды "Юнармии". "Отсутствие детей офицеров в рядах движения "Юнармия" рассматривать как недопонимание военнослужащим основ государственной политики в сфере патриотического воспитания детей", - говорится в документе.

В соцсетях отмечают, что такая пропагандистская работа уже дает свои "плоды".

Как сообщал УНИАН, в ОРДЛО развернули лагеря, в которых детям прививают ненависть к Украине и учат убивать.