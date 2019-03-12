В России таксист изнасиловал пассажирку, а затем довез ее до остановки

Таксист также бил пассажирку по голове.

В Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез ее до остановки. Так он отметил свое 8 Марта.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Известно, что в ночь на 9 марта 39-летняя Наталья вызвала машину к клубу "Высоцкий".

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"Все сразу пошло не так: маршрут вел в какую-то глушь, у женщины возникли вопросы. В ответ на них она получила удар по голове и потеряла сознание. Очнулась на пустыре, попыталась убежать, но безуспешно — догнал, изнасиловал, снова бил по голове", - говорится в сообщении.

"Но потом таксист вспомнил, что сегодня за день, и по-джентельменски подвёз девушку до остановки. Там Наталья поймала другое такси, на котором доехала до дома", - добавили в Mash.

Делом на данный момент занимаются полицейские.

Ранее в российском Омске школьницы жестоко изнасиловали свою одноклассницу и засняли это на видео.