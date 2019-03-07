В РФ пенсионерка заявила полиции о краже таксы женщиной-гипнотизером
10:21, 07 марта 2019Русский міръ
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Неизвестная женщина, применив гипноз, совершила хищение животного. Теперь она в розыске.
Гипнотизерша украла у петербургской пенсионерки таксу / flickr.com/photos/athenakristiina
Женщина-гипнотизер украла таксу у пенсионерки в Петербурге (Россия). Уточняется, что в полицию поступило заявление от 56-летней пенсионерки.
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По ее словам, 2 марта во дворе дома на 3-й линии Василевского острова неизвестная женщина, применив гипноз, совершила хищение у нее собаки породы мраморная такса, черно-серого цвета, передает "Газета.ru".
По данным пресс-службы, собака принадлежит мужчине, который находится в больнице, а у женщины собака находилась на передержке. Гипнотизершу и собаку разыскивают.
Как сообщал УНИАН, ранее в Германии охотника лишили лицензии после того, как его подстрелила собака.
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