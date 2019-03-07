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"Очень горячо": в Киеве полуобнаженные "качки" поздравили женщин с 8 Марта (фото)

13:01, 07 марта 2019
Курьёзы
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Возле метро &quot;Дарница&quot; горячо, пишут в сети / фото facebook.com/kievtypical

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Об этом сообщает "Типичный Киев" на своей странице в Facebook. "Возле метро "Дарница" очень горячо. Трое мужчин с обнаженным торсом поздравляют прекрасную половину человечества с праздником", - говорится в сообщении.

На опубликованном в сообществе фото видно, что на крыше перехода, ведущего к станции метро, находились подкаченные мужчины в шортах и с голым торсом.

фото facebook.com/kievtypical

Ранее в одном из киевских супермаркетов в районе станции метро "Шулявская" голый мужчина бегал вокруг прилавка с бананами.

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Теги: #Киев#8 марта