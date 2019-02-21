В Германии охотника лишили лицензии после того, как его подстрелила собака

Суд Мюнхена (Германия) во вторник, 19 февраля, лишил охотника лицензии и разрешения на ношение оружия после того, как его подстрелила собака.

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Об этом сообщает Deutsche Welle. В ноябре 2016 года охотник отправился в расположенный неподалеку от Дрездена заказник. Он разговаривал с прохожим, когда его собака, сидящая в стоявшем рядом автомобиле, случайно нажала на спусковой крючок заряженного ружья. Мужчина получил ранение в руку. В результате инцидента его доставили в больницу и лишили права охотиться и иметь при себе оружие.

Мужчина попытался оспорить это решение в суде, однако суд отказал ему в восстановлении документов. Судья заявил, что охотникам по закону запрещено оставлять полностью или частично заряженные ружья в автомобиле. Запрет был принят, чтобы избежать несчастных случаев во время езды по пересеченной местности.

Охотнику заявили, что он производит впечатление человека, который «не будет ответственно обращаться с оружием и амуницией в будущем». Мужчина имеет право подать апелляцию.

Как сообщал УНИАН, в Южной Африке львы съели браконьера, которого подозревают в незаконной охоте на крупных кошачьих.