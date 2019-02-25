"Эту шайку кто-то истребит, твари?": в РФ догхантер задавил стаю собак (видео)

33-летний местный житель признался в намеренном наезде на собак, пояснив, что таким образом борется с распространением бездомных животных.

В Цивильске (Чувашия) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который разместил в соцсетях видео с умышленным наездом на стаю собак.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Видео наезда на животных, появившееся накануне в одной из социальных сетей, вызвало резонанс и заинтересовало правоохранительные органы.

«В Цивильске вот эту вот шайку собак кто-нибудь истребит или нет?» — говорит автор ролика за кадром.

О том, какие травмы получили животные, не уточняется.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника на автомашине ВАЗ-21124 и доставили его в отделение.

33-летний местный житель признался в намеренном наезде на собак, пояснив, что таким образом борется с распространением бездомных животных.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ – «жестокое обращение с животными».