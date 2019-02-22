Оккупанты в Севастополе наградили беркутовцев в честь "пятилетия возвращения с Майдана" (видео)

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя наградили "беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм".

В оккупированном Севастополе наградили сотрудников "Беркута" в честь "пятилетия возвращения с Майдана"

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Мероприятие посвятили пятилетию тех событий и российскому "Дню защитника отечества", который отмечают 23 февраля.

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя наградили "Беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм".

Отметим, 22 февраля 2014 года, в Севастополе бойцов севастопольского "Беркута", которые вернулись из Киева после противостояния с евромайдановцами, встречали с оркестром и цветами.