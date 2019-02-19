Российский National Geographic назвал Севастополь " субъектом РФ и местом крещения Руси"

Как известно, крещение Руси состоялось в 988 году. Князь Владимир Великий крестил людей в речке Почайна в Киеве.

Российская редакция журнала National Geographic в своей статье назвала город Севастополь "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси".

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На это на своей странице в Facebook обратил внимание журналист Антон Наумлюк.

"Есть города, которые не нуждаются в представлении, они давно у всех на слуху. Именно таков Севастополь — прославленный город-герой и город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси. Сегодня Севастополь претендует на звание Южной столицы России", - говорится в статье.

Напомним, согласно историческим данным крещение Руси состоялось в 988 году. Князь Владимир Великий крестил киевлян в речке Почайна в Киеве.

Как сообщал УНИАН, французское агентство AFP опубликовало карту с "российским" Крымом.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.