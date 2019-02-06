Французское агентство AFP опубликовало карту с "российским" Крымом

В микроблоге Twitter агентства AFP была размещена карта с обозначением украинского Крыма как территории России.

В Посольстве Украины во Франции призвали французское информагентство Agence France-Presse (AFP) исправить карту, на которой украинский Крым обозначен как территория Российской Федерации.

Об сообщается на странице Посольства Украины во Франции в социальной сети Facebook.

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«Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым», - говорится в сообщении.

В частности, отметили в диппредставительстве, 4 февраля в микроблоге Twitter агентства AFP была размещена карта с некорректным указанием Крыма.

«Посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем. Ожидаем адекватный ответ», - добавили в посольстве.

🇻🇪 AFP graphic showing countries that support Venezuela's President Nicolas #Maduro and those that have recognised Juan #Guaido as interim president. pic.twitter.com/mympgufdc1 — AFP news agency (@AFP) February 5, 2019

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.